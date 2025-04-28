シンガー・ソングライター、乃紫（のあ）が27日、東京・Zepp DiverCityで全国4都市をめぐるZeppツアー千秋楽公演を行った。金色だった髪を黒に染めて登場。2日前に変えたといい「金髪は大変でした。黒髪がやっぱり一番だよな」と笑顔。観客からは「かわいい」と声が飛んだ。化粧品ブランドKATEとコラボした新曲「ピンク・パンチ」など18曲を披露。「みんな大好き、ありがとう」と締めた。