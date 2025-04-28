平祐奈（26）と元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が27日、大阪・心斎橋の「BPオーガニックスペース南船場」で開幕した笑えるダジャレアートなどの特別展「大阪わんぱく2025」のトークイベントに出席した。ダジャレが大好きな平は「普段、ぱっと思いつくことを“実現”しちゃってる愉快な空間です」とPR。アンバサダーならぬ“ワンバサダー”に就任した鈴木氏は“わんぱく”に「ふざけてて大阪っぽい。万博には絶対ない笑いが詰まって