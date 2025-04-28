オークストライアル「第60回フローラS（G2）」が27日、東京競馬場で行われた。7番人気カムニャックが鮮やかな差し切りで重賞初制覇。2着ヴァルキリーバースを含めた上位2頭がオークス（5月25日、東京）への優先出走権を獲得した。京都メインのG2「第56回マイラーズC」は5番人気のロングランがV。前走小倉大賞典に続き、重賞連勝を飾った。伏兵の一発。西日に照らされた府中のターフでカムニャックの馬体が軽やかに弾んだ。検量