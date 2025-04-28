「ＳＶリーグ男子・プレーオフ準決勝、サントリー３−１名古屋」（２７日、Ａｓｕｅアリーナ大阪）２戦先勝方式のプレーオフ準決勝第３戦が行われ、男子はレギュラーシーズン（ＲＳ）２位のサントリーが高橋藍（２３）の活躍などで３位名古屋を３−１で退け、２勝１敗で勝ち上がった。決勝では４位愛知と対戦する。女子はＲＳ１位の大阪Ｍが４位デンソーを、２位ＮＥＣ川崎が３位ＳＡＧＡ久光をいずれも３−０で下して２勝１敗