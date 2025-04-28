韓国の男性ユニット・東方神起が２７日、東京ドームで、昨年１１月を皮切りに全国９都市２２公演を巡る全国アリーナ＆ドームツアー「東方神起２０ｔｈＡｎｉｖｅｒｓａｒｙＬＩＶＥＴＯＵＲ〜ＺＯＮＥ〜」の最終日を迎えた。２５〜２７日に東京ドーム３ＤＡＹ公演を開催。２００５年４月２７日の日本デビューから２０年の記念日を迎え、５万人のＢｉｇｅａｓｔ（ファンの呼称）に感謝を伝えた。東京ドーム公演数３３回