間質性肺炎急性増悪のため活動を休止していた歌手のささきいさお（８２）が２７日、東京・ＺｅｐｐＴｏｋｙｏで行われたアニソンイベント「スーパーロボット魂２０２５東京〜ｓｔａｇｅｔｅｒｒａ〜」に出演。活動を再開した。２０００人の観客から「お帰りなさい！」と迎えられ「とべ！グレンダイザー」や「大空魔竜ガイキング」などロボットアニメ主題歌４曲を熱唱。「今回は皆さんの前で歌えるということだけで十分