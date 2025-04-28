長男・いーくん、次男・じーくん、三男・さんちゃんの子育てに日々追われている、ちか＊三兄弟の母さん。次男と三男はまだまだ手がかかる年ごろです。そのため、つい長男にはガマンさせてしまうことが多くて…。3兄弟とのドタバタな日常の中、いちばん上の子に対する接し方に悩んだ体験談。ちか＊三兄弟の母(@chi_ka_mam)さんの描く、『一番さいしょに生まれた僕』をダイジェスト版でごらんください。 ©chi