北朝鮮には、道・市・郡の境界を越えて他地域へ商売に出かける「行商人」が多数いる。しかし、移動の自由がないこの国で他地域に出向くには、「旅行証」と呼ばれる国内用パスポートが必要だ。彼らは物だけでなく、情報も運ぶ存在であり、いわば口コミネットワークの末端を担っている。当局は、都合の悪い情報が広がるのを嫌い、常に彼らを監視している。そんな中、一人の男性が摘発された。しかし彼の行為には、あまりにも大きな代