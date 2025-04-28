この漫画は、ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんのフォロワーさんが実際に体験した話をもとに描かれています。2年生のアオ君は楽しく学校に通っていました。しかし転校生のクロ君が来たことをきっかけに、ストレスを抱え髪の毛を抜いてしまうようになってしまいました。ある日クロ君が自宅へ遊びに来た日のこと。アオ君のママがふと気が付くと、そこには冷蔵庫を開け中を物色しているクロ君の姿が。さらに「なんかお菓子