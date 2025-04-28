「ＤｅＮＡ２−１広島」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡのトレバー・バウアー投手が先発し８回１失点で２年ぶり、６１１日ぶりとなるＮＰＢ勝利を手にした。お立ち台では「九回も行きたかった」と率直な胸の内を明かした。◇◇引き締まった伸びやかな身体から、ハイパフォーマンスを繰り出す。バウアーは異国の地でも自炊を行い、肉体の維持に努めている。「よく食べるのは赤身のタンパク質。脂質の少ないタン