2着は1番人気のヴァルキリーバース。最後までしぶとく伸び続け、3着馬を鼻差抑えてオークスの優先出走権を手にした。ルメールは「チークピーシーズのせいで引っかかっていた。もう要らないかもですね。勝った馬をマークしたが、最後は疲れていた」と説明。次戦について、田中博師は「傷みやすいところがあるので、しっかり様子を見てからになります」と話すにとどめた。