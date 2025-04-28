高配の使者となったのが最低18番人気（単勝オッズ304倍）で3着に激走したタイセイプランセス。直線はメンバー中最速の上がり3F33秒0で猛烈に追い上げた。石橋は「末脚を生かすために下げて我慢させた。直線は他の馬と同じところに入ってスムーズさを欠いたのがもったいなかったが、外に持ち出したらいい脚を使ってくれました」と相棒のファイトを称えた。