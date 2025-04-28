▼4着エストゥペンダ（三浦）馬とケンカするよりはリズム良く運ぼうと。欲を言えば速い流れの中、前に壁をつくって運びたかった。▼5着タガノアビー（藤岡）内枠で外に出し切れなかった。この馬にとっては良くない枠だった。▼6着ロートホルン（横山武）まだ非力な面があるので直線の坂で疲れてしまった。この先での成長が楽しみ。▼7着ルクスジニア（池添）1、2コーナーでは（ハミを）かんでいたが、その後はリズム良く運