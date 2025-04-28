【騎手＆調教師】シュタルケのJRA重賞勝利は17年ニュージーランドT（ジョーストリクトリ）以来で通算5勝目。友道師は今年の京都記念（ヨーホーレイク）に続き今年2勝目で通算73勝目。【種牡馬】ブラックタイドのJRA重賞勝利は22年ラジオNIKKEI賞（フェーングロッテン）以来で通算19勝目。【最高払戻金額】ワイド（5）（10）4万4460円は従来の記録2万1850円を更新。