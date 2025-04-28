◇セ・リーグ阪神1―2巨人（2025年4月27日甲子園）阪神の守護神・岩崎が、1―1の9回に決勝点を献上し、今季12試合目で初黒星を喫した。「マルティネスは（渡辺に）投げ切ってショートゴロ。（自分も）投げ切れていたら、そういう形になった」同じ9回1死三塁を切り抜けた相手守護神を引き合いに反省の言葉を並べた。ここまで中日・松山と並ぶ両リーグトップの9セーブを記録する33歳が、巨人の意地の攻撃に屈した。先頭