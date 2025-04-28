◇セ・リーグ阪神1―2巨人（2025年4月27日甲子園）阪神・桐敷は折れたバットが右太腿付近を直撃するアクシデントに見舞われた。1―1で迎えた8回から3番手として登場。無死一塁から吉川の打球は二ゴロになり、バットの方が回転しながら自身の方へ飛んできた。すぐさま安藤投手チーフコーチやトレーナーが駆け寄り、治療のためベンチ裏へ。数分の治療の後、無失点で1イニングを投げ切った。今季4ホールド目をマークし、試