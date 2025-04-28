◇セ・リーグ阪神1―2巨人（2025年4月27日甲子園）【阪神・藤川監督語録】▼岩崎が負け投手全然問題ない。投球自体も全く問題ない。（この先も）何も変えず。ただ1点入ったというところですね。▼吉田義男さん追悼試合みんな勝とうとする姿はね（見せた）。タイガースもそうですし、ジャイアンツもそうですし、真剣勝負をやっていますからね。