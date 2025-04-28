◇セ・リーグ阪神1―2巨人（2025年4月27日甲子園）【矢野燿大視点】初めての甲子園での巨人戦登板で、ルーキー伊原が素晴らしい投球を見せた。注目の舞台で、チームの連勝も懸かる状況でも、自分の持ち味を十二分に発揮した。新人がなかなかできる投球ではないと感じさせた。見せ場は3回2死三塁での岡本との対戦だった。直前の吉川の二ゴロの間に、プロ入り初めての失点を許していたが、気持ちを引きずることなく、巨