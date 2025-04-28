「春季高校野球兵庫大会・３回戦、報徳学園５−０滝川」（２７日、明石トーカロ球場）今秋ドラフト候補右腕の滝川・新井瑛太投手（３年）が自己最速を１キロ更新する１５２キロをマークした。報徳学園相手に７回２／３を５安打５失点に終わるも、巨人など９球団のスカウトの前で大器の片りんを示した。球数１７０球で１１四球を与えた。それでも、Ｕ１８日本代表候補合宿に参加した際に大阪桐蔭・森陽樹投手（３年）らから教