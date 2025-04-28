「男子ゴルフ・前澤杯ＭＡＥＺＡＷＡＣＵＰ・最終日」（２７日、ＭＺＧＯＬＦＣＬＵＢ＝パー７０）首位に並んで出た小西たかのり（３３）＝フリー＝が４バーディー、１ボギーの６７で回り、通算１７アンダーでツアー初優勝を果たした。１差で追う１７番に１５メートル超のバーディーパットをねじ込んで今平周吾に追いつき、１８番をボギーとした相手を逆転。松山英樹、石川遼と同学年で、実業家の前澤友作氏が企画した