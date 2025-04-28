ユベントスは27日、セリエA第34節でモンツァをホームに迎え、2-0で勝利した。4日前の前節パルマ戦をウノゼロ敗戦でトゥドール監督就任後4試合目にして初黒星を喫し、チャンピオンズリーグ(CL)出場圏外の5位に後退したユベントス(勝ち点59)は、負傷したヴラホビッチが欠場となり、最前線にコロ・ムアニを起用。2シャドーにユルドゥズとニコラス・ゴンサレスを据えた。降格が迫る最下位モンツァ(勝ち点15)に対し、立ち上がりから圧力