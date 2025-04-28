「ヘキサゴン」でブレイクから16年、大忙しの春フジテレビの人気バラエティ「クイズ!ヘキサゴンII」でブレイクした43歳モデルが豪快ショットを投稿した。「この春は。下の子の卒園、小学校入学」と節目だったことをインスタグラムで明かしたのは、神戸蘭子(宮崎県出身)。卒園や入学ショットに加え「先日は雨の中、美味しい筍を掘ってきました」と力強く鍬でタケノコ掘りをする自身の写真を公開している。この投稿には「4月は