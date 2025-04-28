【騎手＆調教師】岩田康のJRA重賞勝利は昨年の中日新聞杯（デシエルト）以来で、通算114勝目。17年から9年連続での重賞Vとなった。和田勇師は今年の小倉大賞典を同馬で制しており通算4勝目。【種牡馬】ヴィクトワールピサ産駒のJRA重賞勝利は今年の同馬の小倉大賞典に続き通算9勝目。