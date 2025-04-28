春の褒章の受章者が発表され、落語家の柳亭市馬さんやフランス料理の三國清三シェフらが受章しました。落語家柳亭市馬さん「好きなことを好きな商売にして、それでこんな栄誉までいただいていいかしらと。うれしいのと恐縮するのとごっちゃごちゃです」落語協会の会長を10年間務めた柳亭市馬さんは、芸術や文化、スポーツなどで功績のあった人に贈られる「紫綬褒章」を受章し、このように喜びを語りました。また、フランス料理の