中日は２７日のヤクルト戦（バンテリン）に２―６で敗れ、今カードの負け越しが決定。借金は今季最多タイの「３」となり、なかなか浮上のきっかけをつかめずにいる。得点力不足に悩むチームの中でも特に深刻なのが、４番打者の不振が続いていることだ。開幕から１３試合は石川昂弥内野手（２３）が４番に座っていたものの打率１割６分、０本塁打、３打点で二軍落ち。代わって１２日の阪神戦（甲子園）から４番に入った細川成也