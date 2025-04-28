女子プロレス「スターダム」の２７日横浜アリーナ大会でワールド王者・上谷沙弥（２８）との敗者引退マッチで敗れた中野たむが、約９年間のレスラー人生に終止符を打った。プロレスを通じて多くのファンや仲間に愛され、団体を引っ張ってきた立役者の引退に涙を流すファンもいた。人生全てをかけてでも中野が貫き通したかった美学とは…。因縁のライバル・上谷と同王座と引退をかけ激突。得意技を連発し王者にくらいついたが、