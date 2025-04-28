女子プロレス「スターダム」のＩＷＧＰ女子王座戦（２７日、横浜アリーナ）は、昨年１月以来２度目の挑戦となる朱里（３６）が王者・岩谷麻優（３２）を熱戦の末に下し、悲願のＩＷＧＰ女子王座初戴冠を果たした。試合後、マイクを持った朱里は「岩谷麻優は私にとって、プロレス人生のかけがえのない特別な人です。その岩谷麻優から?ＷＧＰを取ったこの重さ、しっかりと受け止めて、私がさらにこのＩＷＧＰの価値を高めていき