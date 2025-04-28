28日未明、岐阜県養老町の交差点で中型トラックとバイクが衝突し、バイクを運転してた女性が死亡しました。 警察によりますと午前1時半ごろ、養老町船附の信号交差点で右折しようとした中型トラックが、反対車線を直進してきたバイクと衝突しました。 この事故で、バイクに乗っていた20歳の女性が病院に運ばれましたが、その後、死亡しました。 警察は過失運転致傷の疑いで中型トラックを運転していた岐阜県中津川市の配送業の