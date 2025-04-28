「阪神１−２巨人」（２７日、甲子園球場）唯一の得点は絶好調男のバットから生まれた。初回２死一、二塁。阪神・大山悠輔内野手がたった２球で追い込まれながらも、堀田のフォークを捉えて左前への先制打。「伊原のためにも先制点がほしい場面でした」。直前で佐藤輝が凡退する中、貴重な一打。甲子園には７連勝の雰囲気が漂いまくった。ただ、チームは敗れて連勝ストップ。自身も四回に四球でチャンスメークはしたが、六回