「阪神１−２巨人」（２７日、甲子園球場）決して諦めることはなかった。最後の最後まで球場を盛り上げた。阪神・木浪聖也内野手は二塁へ到達すると、手をたたいてガッツポーズ。いつも以上の大歓声と拍手が降り注いだ。１点を勝ち越され迎えた九回。マウンド上は守護神・マルティネス。祈るような思いで虎党が見守る中、先頭で「代打・木浪」が告げられた。「（球が）速いのはわかってるので、その中でどう準備して打席に入