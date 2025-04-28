《福島競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽5R…クランドゥイユ（他馬に蹴られて左前肢挫創）【過怠金】▽2R…川須1万円（向正面外斜行）▽11R…川又1万円（直線外斜行）【戒告】▽1R…川又（3角内斜行）▽4R…小林美（直線外斜行）、秋山稔（ムチの使用法）▽10R…古川吉（発走後外斜行）、永島（直線外斜行）