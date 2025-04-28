昨年7月にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、先月末に在宅起訴されたお笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（42）が27日、群馬県高崎市にバウムクーヘン専門店「バームSAITOU」を開店し、自ら店頭販売した。午前9時55分の開店前に百数十人が列をなした。その後、列は数百人まで増え、1500個用意した商品は午後3時過ぎに売り切れた。最高気温27度の中、斉藤被告は客一人一人に対応。写真撮影やハグ