《東京競馬制裁》【過怠金】▽5R…横山武3万円（発走後内斜行）、田辺1万円（直線内斜行）▽10R…松山1万円（直線内斜行）【戒告】▽9R…江田照（直線外斜行）▽10R…水口（ムチの使用法）▽11R…池添（発走後内斜行）