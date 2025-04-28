メガクラブが注目するレアル・ソシエダの久保建英は、今夏にステップアップ移籍をするのか。イマノル・アルグアシル監督の退任も決定し、現地は再び騒がしくなっている。そんななか、スペインメディア『GOL DIGITAL』は４月26日、「オラベSDがブライアン・サラゴサに注目。クボが契約の鍵を握る」と題した記事を掲載。「バイエルンはブライアン・サラゴサを引き留めるつもりはなく、来夏に移籍させる予定だ。このアタッカーの