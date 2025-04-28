俳優の塩野瑛久（30）が27日、都内でカレンダー「塩野瑛久2025.04―2026.03Calender」（小学館）の大ヒット記念イベントに出席した。1月下旬に予約が開始すると注文が殺到し、再販が決まったほどの大ヒットで自己採点は「100点」。1月に30歳を迎え「もう20代とは言えないところが寂しい」とポツリ。一方、「俳優業は年齢に縛られずにやっていきたい」と話した。現在、テレビ朝日ドラマ「魔物」に魅惑的だが所有欲が強