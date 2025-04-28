◇春季高校野球神奈川県大会準々決勝東海大相模10―0日大高（2025年4月27日サーティーフォー保土ケ谷）東海大相模が10―0で日大高に7回コールド勝ちし、関東大会（5月17日開幕、茨城）出場が懸かる準決勝へ駒を進めた。今秋ドラフト上位候補の最速150キロ右腕・福田拓翔（3年）が7回から救援し、1奪三振を含めて1回打者3人を完璧に抑えた。2月に右肘違和感を発症。ノースロー期間を経て今大会初登板を果たし「久しぶり