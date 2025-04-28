地域に密着して福祉活動に携わる民生委員の不足が深刻化している。時代の変化を踏まえて業務の見直しを図り、制度の先細りを防ぎたい。地域社会のつながりが薄れ、自治会の担い手が減少している。地域の福祉を最前線で支える民生委員も例外ではない。民生委員は厚生労働相から委嘱された非常勤の地方公務員だ。全国で約２３万人が無報酬で、高齢者の見守りや住民の相談に応じ、行政とのつなぎ役になっている。子供の貧困や