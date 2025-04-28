地震の発生から１か月になるというのに、ミャンマーでは軍と抵抗勢力の内戦が続き、多数の被災者が今も劣悪な環境に置かれている。人道危機の深刻化は看過できない。停戦を実現し、救援活動を急がねばならない。軍によると、３月２８日にミャンマーで発生した地震の死者は３７００人以上という。ただ、軍が支配しているのは都市部など全土の３割程度しかなく、実際の犠牲者数はもっと多い可能性がある。震源に近い中部マン