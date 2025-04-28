◇東京六大学野球第3週第2日慶大7―7明大（2025年4月27日神宮）2回戦2試合が行われた。明大と慶大の一戦は両チーム合わせ23安打の乱打戦の末、7―7で引き分けた。慶大が12回に2点差を追いつき、引き分けに持ち込んだ。土壇場の2死一、三塁から中塚が起死回生の同点三塁打を左翼へ放ち、「自分のスイングができたことが良い結果につながった」と振り返った。直前の守りでは好救援を続けていた広池が暴投と犠飛で2失