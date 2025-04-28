◇世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチ統一王者井上尚弥《12回戦》WBA1位ラモン・カルデナス（米国）（2025年5月4日米ラスベガスT―モバイル・アリーナ）世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥の4年ぶり3度目のラスベガス決戦を、聖地のファンは「クッキーモンスター・ドーナツ」とともに待ちわびている。井上を共同プロモートする米興行大手トップランク社がプロモーションの一環として、同地の