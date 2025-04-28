２７日に投開票された沖縄県うるま市長選で、幹部自衛官を養成する防衛大学校（神奈川県横須賀市）の学生が特定の候補者を応援する動画配信に関与したとして、防衛省が調査していることがわかった。自衛隊員の政治的行為を制限する自衛隊法に抵触する可能性があるという。関係者によると、学生は同校で使用する迷彩服を着用し、市長選で落選した新人で前県議の照屋大河氏（５３）（無＝立民・共産・社民推薦）を応援する動画を
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