今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを基に、「年収が高い会社ランキング2024最新版【従業員の平均年齢30代前半】」を作成しました。対象期間は2023年5月期〜24年4月期。単体従業員数50人未満の企業は除外しています。それでは早速、ランキングを見ていきましょう。1位は「野村證券出身者も青ざめる会社」!?M＆Aキャピタルパートナーズは平均年収約2500万円「年収が高い会社ランキング2024最新版【