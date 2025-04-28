［危機〜世界経済秩序］インタビュー＜１１＞日本に輸出する自動車の非関税障壁や農産物市場の開放など、トランプ米政権が問題視するテーマの多くは、日米にとって古くて新しい課題だ。第１次トランプ政権前から続く潮流が根底にある。今回の交渉は「米国が言ってきたことをどうやってうまくかわすか」が問題ではない。第２次世界大戦後、米国は自由貿易体制や世界秩序の中心を担ってきた。一方、米国内では自由貿易を重視する