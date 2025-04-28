◇東京六大学野球第3週第2日法大7―5早大（2025年4月27日神宮）2回戦2試合が行われた。今季3連敗中だった法大は3点差をひっくり返し、早大に逆転勝ち。2番・境亮陽（1年）が決勝三塁打を含む3安打の活躍を見せた。早大は投手陣が踏ん張れず、連勝は3で止まった。法大の1年生・境が殊勲の決勝打を含む3安打の活躍を見せ、連敗を3で止めた。8回に藤森康の適時二塁打で1点差を追いついた後、なお2死二塁から左中間へ勝