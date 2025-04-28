［ＳＮＳと選挙］時代遅れの制度＜２＞「暑くて困っちゃうわ」。昨年７月の東京都知事選に立候補した内野愛里氏（３２）は政見放送中に突然、服を脱ぎだし、胸元もあらわなチューブトップ姿になった。５分３０秒の放送時間中、自分の名前を連呼するばかりで政策は一切語らず、「ＬＩＮＥのお友だち登録をしてね」と何度も呼びかけた。普段は都内でバーを経営し、ユーチューバーとしても活動する。過去の政見放送で悪ふざけのよ