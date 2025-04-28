紫綬褒章受章が決まり喜びを語る落語家の柳亭市馬さん政府は2025年春の褒章受章者を28日付で発表した。受章者は607人（うち女性145人）と22団体で、29日に発令される。学問や芸術で功績を残した人に贈る紫綬褒章に、映画「ALWAYS三丁目の夕日」「ゴジラ―1.0（マイナスワン）」を手がけた撮影監督の柴崎幸三さん（67）、落語家の柳亭市馬（本名・右藤泰幸）さん（63）らが選ばれた。紫綬褒章は20人（うち女性1人）に決まった