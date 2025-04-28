【モデルプレス＝2025/04/28】モデルで女優の桃月なしこが、4月28日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）19＆20号に登場。美しいボディを披露している。【写真】桃月なしこ、豊満美バスト溢れる◆桃月なしこ、美ボディ披露「魔進戦隊キラメイジャー」（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナを演じて話題となり、出演作品「SHOGUN’S NINJA」（時代劇専門チャンネル NET）が配信中の桃月。今号では、ピンクのビキニに身を包み、美