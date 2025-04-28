【モデルプレス＝2025/04/28】中国上海出身の人気コスプレイヤーでタレント＆モデルのyamiが、4月28日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）19＆20号に登場。美しい背中を披露している。【写真】中国出身の美女コスプレイヤー・yami、ふんわり美バスト披露◆yami、美背中披露yamiは、SNSの総フォロワー数が約450万人を超え、ワールドワイドに活躍する上海出身のコスプレイヤー。今号では、脱ぎかけのランジェリーから美しい背中を