【モデルプレス＝2025/04/28】タレントの森脇梨々夏が、4月28日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）19＆20号に登場。キャミソールから美しい谷間を披露している。【写真】「ノブロックTV」で話題・森脇梨々夏、キャミソールから美谷間チラリ◆森脇梨々夏、美谷間チラリ「佐久間宣行のNOBROCK TV」のドッキリ企画で“ピュアすぎる女のコ”として話題となった森脇。レースクイーン、ラウンドガールとしても活動中で、1月の井上尚弥