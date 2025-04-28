【モデルプレス＝2025/04/28】グラビアアイドルの小日向結衣が、4月28日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）19＆20号に登場。美しいバストを披露している。【写真】小日向結衣、美バスト溢れる◆小日向結衣、美バスト大胆放出写真集「スーパーエロチカ」（徳間書店）シリーズがヒットするなど、グラビアアイドルとして活躍中の小日向。DJとしても活動し、全国を飛び回っている。今号では、白のミニ丈キャミワンピースから肩紐を